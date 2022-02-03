Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 15:52
15:51
Олимпийские игры 2022
Джанни Инфантино отменил визит на ОИ-2022 из-за пандемии коронавируса
15:50
Олимпийские игры 2022
Шесть хоккеистов сборной России заразились COVID-19 перед стартом ОИ-2022
15:49
Общество
Собянин назвал справедливым признание Москвы лучшим городом для комфортной жизни
15:49
Общество
Десятки летучих мышей на асфальте обнаружили жители Батайска в Ростовской области
15:45
Общество
Спасатели в Астраханской области вытащили подростка из ледяной западни
15:44
Экономика
Центробанк планирует обновить механизм возврата украденных мошенниками денег
15:42
Олимпийские игры 2022
Шипачев и Фаткулина станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия ОИ-2022
15:42
Общество
Эндокринолог Подольхова назвала персики, яблоки и киви полезными при сахарном диабете
15:39
Политика
«Псаки заявляет…»​​​​​​​ Альгис Микульскис об очередном выступлении «рупора» политики США
15:39
Шоу-бизнес
Хайди Клум удивила поклонников своим видом во время съемок в телешоу
Все новости

Более трети дагестанцев согласились привиться от COVID-19 из-за ограничений и работы
Общество
Более трети дагестанцев согласились привиться от COVID-19 из-за ограничений и работы
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 3 февраля. Более трети всех вакцинированных от коронавируса в Дагестане согласились на прививку по требованию работодателя или вследствие введенных в регионе ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, из общего числа опрошенных процедуру вакцинации уже прошли или проходят ее в настоящее время почти 85%. При этом более 65% из них привились, чтобы защитить от болезни себя и окружающих. Однако 37,6% заявили, что к этому их побудили введенные ограничения или работодатель.

«Для большинства вакцинировавшихся аргументом стала необходимость защитить себя и свою семью от коронавируса — 65,7%. Еще 20,2% пошли на вакцинацию из-за ограничительных мер, а 17,4% к прививке мотивировал работодатель», — уточнили в ОНФ.

На сегодняшний день в Дагестане против коронавируса привились более миллиона человек, что составляет 34,3% от общей численности населения республики и почти 60% от количества людей, подлежащих вакцинации.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестан поступила первая партия вакцины против COVID-19, предназначенная для детей подросткового возраста. Прививать ею будут только с согласия родителей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более трети дагестанцев согласились привиться от COVID-19 из-за ограничений и работы
россия дагестан онф covid-19 вакцина от коронавируса
Комментировать