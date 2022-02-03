Более трети дагестанцев согласились привиться от COVID-19 из-за ограничений и работы

Махачкала, 3 февраля. Более трети всех вакцинированных от коронавируса в Дагестане согласились на прививку по требованию работодателя или вследствие введенных в регионе ограничительных мер. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, из общего числа опрошенных процедуру вакцинации уже прошли или проходят ее в настоящее время почти 85%. При этом более 65% из них привились, чтобы защитить от болезни себя и окружающих. Однако 37,6% заявили, что к этому их побудили введенные ограничения или работодатель.

«Для большинства вакцинировавшихся аргументом стала необходимость защитить себя и свою семью от коронавируса — 65,7%. Еще 20,2% пошли на вакцинацию из-за ограничительных мер, а 17,4% к прививке мотивировал работодатель», — уточнили в ОНФ.

На сегодняшний день в Дагестане против коронавируса привились более миллиона человек, что составляет 34,3% от общей численности населения республики и почти 60% от количества людей, подлежащих вакцинации.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестан поступила первая партия вакцины против COVID-19, предназначенная для детей подросткового возраста. Прививать ею будут только с согласия родителей.