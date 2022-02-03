Онколог сравнила методы лечения рака в Дагестане и Германии

Махачкала, 3 февраля. Лечение пациентов с онкологическими заболеваниями в Дагестане и Германии ничем не отличается и проходит по одной программе. Больным нет необходимости выезжать в заграничные клиники, уверена заведующая отделением детской онкологии и гематологии республиканской клинической больницы в Дагестане Индира Юнусова.

«У меня было очень много пациентов, которые прерывали терапию, уезжали в Германию и тратили по 200–300 тысяч евро. Потом они возвращались, и мы сравнивали программы. Та же самая программа, дагестанские пациенты получают тот же самый немецкий протокол», — рассказала врач.

Она призвала людей не слушать и советы знахарей лечиться различными нетрадиционными методами, например, при помощи верблюжьей мочи. По словам специалиста, это только усугубляет течение болезни.

«Были пациенты, которые уезжали в Объединенные Арабские Эмираты или Египет лечиться верблюжьей мочой. Какой-то знахарь им сказал, что химиотерапия это ерунда, надо пить эту мочу. Их потом привозили на последней стадии и просили спасти. Наша необразованность порождает такие мифы», — отметила Юнусова.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские медики вылечили от рака женщину, страдавшую базалиомой. Ей восстановили часть носа после почти полной резекции.