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Садисты в Дагестане с особой жестокостью убили шесть собак
Происшествия
Садисты в Дагестане с особой жестокостью убили шесть собак
pixabay.com  /  SchmittA

Махачкала, 3 февраля. В дагестанском Кизилюрте обнаружены трупы шести собак, убитых с особой жестокостью. Как сообщили ФАН в Каспийском природоохранном центре, экологи будут добиваться уголовного наказания для живодеров.

Останки животных с выколотыми глазами были найдены на территории садоводческого общества. У всех были связаны конечности и головы.

По данным мэрии города, неизвестные могли расправиться с собаками за то, что те напали на одно из хозяйств. Эта информация еще не подтверждена, однако фактом жестокого обращения с животными уже занимается полиция, которая начала процессуальную проверку.

«Были обнаружены истерзанные останки шести собак. На место был вызван наряд полиции. Собранный материал направлен для проведения процессуальной проверки», — говорится в сообщении кизилюртовской администрации.

Как объяснил ФАН генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, совершенное преступление подпадает под действие статьи Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными. Он заверил, что экологи будут добиваться наказания живодеров по всей строгости закона.

«Имеют место отягощающие это преступление факторы, потому что жестокое обращение с животными совершено явно группой лиц, с применением садистских методов и в отношении нескольких животных. Мы будем добиваться, чтобы все виновные в данном преступлении лица были изобличены и привлечены к ответственности», — сказал Гапизов.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники полиции в Дагестане задержали двух местных жителей, подозреваемых в жестоком убийстве шакала. Мужчины расправились с животным за урон, нанесенный им личному подсобному хозяйству одного из задержанных.

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Все новости / Происшествия / Садисты в Дагестане с особой жестокостью убили шесть собак
россия дагестан собаки жестокое обращение с животными кизилюрт каспийский природоохранный центр
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