Корейский турист назвал дагестанское гостеприимство лучшим в мире

Махачкала, 3 февраля. Посетивший Дагестан турист из Южной Кореи Ким Сон Хван восхитился гостеприимством местных жителей. Также он остался под впечатлением от природных красот северокавказской республики.

«Прекрасное место, красивая республика. Я раньше не встречал таких радушных и гостеприимных людей», — сказал мужчина.

В числе прочих мест в Дагестане Хван побывал в Гергебильском районе, где в настоящее время только начато создание туристической инфраструктуры. В частности власти планируют построить смотровую площадку с видом на горы.

По данным минтуризма Дагестана, в 2021 году республику посетили более миллиона туристов — на 29% больше, чем годом ранее. При этом регион начинает пользоваться популярностью и в зимнее время года — в период новогодних праздников побывало около 105 тысяч человек.

Ранее ФАН сообщал, что туристы, прибывшие в Дагестан из других регионов России, назвали главным богатством республики ее людей. Они призвали путешествовать по собственной стране, а не осваивать заграницу.