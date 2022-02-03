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Корейский турист назвал дагестанское гостеприимство лучшим в мире
Общество
Корейский турист назвал дагестанское гостеприимство лучшим в мире
e-dag.ru  /  Правительство Республики Дагестан

Махачкала, 3 февраля. Посетивший Дагестан турист из Южной Кореи Ким Сон Хван восхитился гостеприимством местных жителей. Также он остался под впечатлением от природных красот северокавказской республики.

«Прекрасное место, красивая республика. Я раньше не встречал таких радушных и гостеприимных людей», — сказал мужчина.

В числе прочих мест в Дагестане Хван побывал в Гергебильском районе, где в настоящее время только начато создание туристической инфраструктуры. В частности власти планируют построить смотровую площадку с видом на горы.

По данным минтуризма Дагестана, в 2021 году республику посетили более миллиона туристов — на 29% больше, чем годом ранее. При этом регион начинает пользоваться популярностью и в зимнее время года — в период новогодних праздников побывало около 105 тысяч человек.

Ранее ФАН сообщал, что туристы, прибывшие в Дагестан из других регионов России, назвали главным богатством республики ее людей. Они призвали путешествовать по собственной стране, а не осваивать заграницу.

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