Жители дагестанского Каспийска опасаются больших ям для воды во дворе нового дома

Махачкала, 3 февраля. Во дворе нового многоквартирного дома в дагестанском Каспийске остались большие ямы для цистерн с водой. Местные жители опасаются, что в них могут упасть дети.

Как объяснил ФАН Адильгерей Абдулаев, проживающий в соседнем дворе, вода в дома каспийчан подается по графику, в течение дня ее отключают на несколько часов. Поэтому в некоторых новостройках застройщики предусмотрели специальные резервуары, в которые помещаются большие цистерны. В них набирается вода, которую при необходимости можно подавать в квартиры в любое время суток.

Однако в десятиэтажном доме по улице Ленина, 59а эти ямы вырыты прямо во дворе. Причем некоторые из них пока не оборудованы цистернами, в них скапливается дождевая вода и мусор. В другие — помещены цистерны, но между стенками самой ямы и резервуара остается широкий зазор, в который также может провалиться ребенок.

«В нашем доме эти резервуары с водой установлены в подвале. Здесь же они вырыты застройщиком во дворе. Это опасно, в эти ямы могут провалиться дети», — рассказал Абдулаев.

Ранее ФАН сообщал, что за месяц на новой водопроводной трубе в Магарамкентском районе Дагестана произошло пять прорывов. Власти муниципалитета пригласили представителей завода-изготовителя для устранения проблемы.