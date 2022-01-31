Отказ от прививок привел к смерти детей от кори и коклюша в Дагестане

Махачкала, 31 января. В Дагестане фиксируются случаи смерти детей от так называемых управляемых инфекций — кори, коклюша и паротита. В республиканском минздраве указали, что причиной этого является отказ родителей от прививок.

Как отметила заместитель министра Раиса Шахсинова, отказ от вакцинации приводит к ослаблению коллективного иммунитета, что вызывает сложности в лечении заболеваний, от которых уже давно не погибают люди. Более того, снижение иммунитета к ним также способствует заражению коронавирусной инфекцией.

«Появились случаи смерти детей от управляемых инфекций, которых раньше не было. Это корь, паротит, коклюш. Никогда не умирали дети от этих инфекций, сейчас они умирают, потому что родители отказываются от вакцинации. Отказ от вакцин снижает коллективный иммунитет, мы уже не можем бороться ни с какими инфекциями. Если бы у нас был коллективный иммунитет от управляемых инфекций, то и число заболевших коронавирусом было бы меньше», — заявила Шахсинова в эфире РГВК «Дагестан».

Она призвала не отказываться от прививок, в том числе против коронавируса. Замминистра сообщила, что в Дагестан поступила первая партия вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М». Препарат прошел все необходимые испытания и признан медиками и учеными эффективным и безопасным, заверила Шахсинова.

«Дети в возрасте от 12 до 17 лет сейчас в большей степени болеют, чем до 12 лет. У них бывают осложнения. Поэтому мы должны защитить эту категорию. Вакцина прошла клинические испытания, она имеет лицензию, регистрационное удостоверение, она официально разрешена к применению», — сказала замглавы минздрава.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские медики вылечили от рака кожи, страдавшую базалиомой женщину, и восстановили ей левую часть носа. Для его восстановления врачи использовали хрящи ушной раковины пациентки и кожу с ее лба.