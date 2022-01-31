Встреча первых трех тысяч: ФАН выяснил, готов ли Дагестан к вакцинации подростков

На прошлой неделе в Дагестан поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции, предназначенная для детей подросткового возраста. Пока это более 3,3 тысячи доз препарата Gam-COVID-Vak M, более известного под торговым наименованием «Спутник М». Делать прививки детям в возрасте от 12 до 17 лет в республике начнут уже в ближайшее время. ФАН разбирался, смогут ли власти региона, который по темпам вакцинации взрослого населения уступает многим другим территориям страны, убедить родителей в необходимости профилактических прививок и эффективности конкретного препарата.

Единого мнения пока нет

Минздрав России зарегистрировал «Спутник М» еще в ноябре прошлого года. Сама вакцина состоит из двух компонентов, которые будут вводиться с интервалом в 21 день. При этом препарат для детей отличается от своего старшего собрата «Спутника V» только значительно меньшей дозировкой, которая равна пятой части от вакцины для взрослых.

Большинство опрошенных ФАН жителей Дагестана пока скептически настроены к самой идее вакцинации детей от коронавируса. В целом их мнение сводится к утверждению, что препараты против COVID-19 создавались в спешке и без должных исследований. К тому же если новый штамм «Омикрон» переносится значительно легче, чем предыдущие варианты вируса, то не имеет смысла сейчас подвергать риску детей, вводя в их организм вакцину, считают они.

«Если учитывать, что дети переболевают относительно легко, в итоге получают антитела, то нет сильной необходимости их вакцинировать», — выразил свое мнение житель Махачкалы Давуд К.

«Эти вакцины создавались на скорую руку. Обычная вакцина, прежде чем ее допустят к массовой вакцинации, несколько лет проходит тесты, изучается ее влияние на все органы человека. С вакциной от COVID-19 ничего не понятно», — полагает жительница села Губден Карабудахкентского района республики.

Некоторые родители школьников заявляют, что ни при каких обстоятельствах не допустят, чтобы их детей прививали от коронавируса. Они готовы даже забрать детей из школы, чтобы не позволить сделать им прививку.

«Я против вакцинации детей от таких стремительно рождающихся и мутирующих вирусов. В случае ультимативного требования вакцинации я переведу детей на домашнее обучение», — сказала предприниматель из Махачкалы Малика Узерова.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

При этом часть собеседников ФАН отметили, что в целом готовы дать согласие на вакцинацию своих детей, но только в том случае, если будет доказана эффективность «Спутника М» против омикрон-штамма. Другие опрошенные дагестанцы заявили, что не имеют ничего против прививок, так как они сберегут здоровье не только каждого ребенка, но всех, кто их окружает в повседневной жизни.

«Я за вакцинацию, если докажут эффективность против распространенного в данный момент штамма», — сказал житель Губдена.

«Не вижу ничего плохого в вакцинации детей. Я против того, чтобы заставляли вакцинироваться, но этого ведь и нет», — подчеркнул махачкалинец Нурмагомед А.

Отказы от других вакцин уже привели к трагедиям

В минздраве Дагестана и региональном управлении Роспотребнадзора на момент публикации не ответили на запросы ФАН относительно вакцинации подростков. Однако заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова в эфире местного телеканала призвала дагестанцев морально готовиться к ее скорому началу.

Она заявила, что «Спутник М» прошел все необходимые испытания и признан медиками и учеными эффективным препаратом против COVID-19. К слову, эта вакцина прошла три фазы исследования в Москве, в которых участвовали несколько тысяч детей, и показала свою безопасность.

«Дети в возрасте от 12 до 17 лет сейчас в большей степени болеют, чем до 12 лет. У них бывают осложнения. Поэтому мы должны защитить эту категорию. Вакцина прошла клинические испытания, она имеет лицензию, регистрационное удостоверение, она официально разрешена к применению. Нам нужно психологически, морально подготовиться к тому, что надо привить наших детей, надо их защитить», — сказала Шахсинова.

pixabay.com /

Замминистра констатировала чрезвычайную важность вакцинации детей. Она сообщила, что из-за отказов родителей от прививок против других инфекций в Дагестане уже фиксируются случаи смерти детей, например, от кори.

«Появились случаи смерти детей от управляемых инфекций, которых раньше не было. Это корь, паротит, коклюш. Никогда не умирали дети от этих инфекций, сейчас они умирают, потому что родители отказываются от вакцинации. Отказ от вакцин снижает коллективный иммунитет, мы уже не можем бороться ни с какими инфекциями. Если бы у нас был коллективный иммунитет от управляемых инфекций, то и число заболевших коронавирусом было бы меньше», — заявила замглавы минздрава.

Шахсинова подтвердила, что вакцинация детей и подростков от COVID-19 будет проводиться только с согласия родителей или их законных представителей. Также в обязательном порядке перед тем, как сделать прививку, дети будут проходить медобследование.

«Есть определенные противопоказания, они такие же, как у взрослых: острые инфекционные заболевания, соматические заболевания в стадии декомпенсации, анафилактический шок и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Если у ребенка есть противопоказания, то составляется решение иммунологической комиссии о медотводе», — пояснила она.

Привить нужно 70%

В конце прошлой недели общественность получила очередное подтверждение безопасности «Спутника М». Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что подростки хорошо переносят вакцинацию. Тогда же глава Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сообщил, что для формирования коллективного иммунитета к COVID-19 среди детей необходимо привить не менее 70% от их числа. Он также заявил, что вакцина для детей от 6 до 11 лет может стать доступна уже этой весной.

Очевидно, что в формировании коллективного иммунитета к коронавирусу теперь принимает участие не только взрослое население, но и дети с подростками. От того, как начнется их вакцинация, какие темпы будут выдержаны на протяжении ближайших месяцев, зависит многое. Поэтому уже сегодня важно, чтобы власти Дагестана донесли до населения существующие доводы в пользу эффективности и безопасности «Спутника М», а местные жители — осознали важность прививок.