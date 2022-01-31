Минспорта Дагестана потребовало извинений от тренера за его «пошлое» интервью

Махачкала, 31 января. Минспорта Дагестана назвало послематчевое интервью главного тренера футбольного клуба «МЖС Кизляр» Шамиля Магомедова пошлым. Ведомство призвало Любительскую футбольную лигу (ЛФЛ), в которой выступает команда, извиниться за чересчур эмоциональные высказывания наставника.

В министерстве напомнили, что лига функционирует независимо от ведомства и самостоятельно несет ответственность за слова и действия тренеров и игроков, задействованных в чемпионате. Также это касается пресс-службы ЛФЛ, которая опубликовала интервью Магомедова, чего, как считает минспорта, не следовало делать.

«Министерство по физической культуре и спорту Дагестана, федерация футбола республики настоятельно рекомендуют организаторам этих соревнований объяснить своим командам и их руководителям элементарные правила поведения в обществе, а сотрудникам пресс-службы лиги рассказать, что можно публиковать в СМИ, а что нет. Научиться отделять юмор от обычной пошлятины», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве призвали лигу в дальнейшем не допускать публикацию подобных видеоматериалов и принести извинения за произошедшее.

«Лига должна публично извиниться за опубликованное интервью», — подчеркнули в минспорте.

Накануне в YouTube-канале ЛФЛ был опубликован обзор матча между клубами «МЖС Кизляр» и «Пенджаб». После игры главный тренер кизлярской команды эмоционально отреагировал на ничейный результат. В частности Магомедов заявил, что крайне не доволен тем, что его подопечные не реализовали огромное количество стопроцентных моментов. Также претензии он предъявил в адрес одного из игроков клуба, который, по его мнению, больше симулировал травмы, чем играл в футбол. Причины этого наставник видит в несбалансированном питании спортсмена. Позднее Магомедов извинился за свое излишне эмоциональное поведение и объяснил, что не хотел никого обидеть.

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