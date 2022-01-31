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Минспорта Дагестана потребовало извинений от тренера за его «пошлое» интервью
Общество
Минспорта Дагестана потребовало извинений от тренера за его «пошлое» интервью
pixabay.com  / 

Махачкала, 31 января. Минспорта Дагестана назвало послематчевое интервью главного тренера футбольного клуба «МЖС Кизляр» Шамиля Магомедова пошлым. Ведомство призвало Любительскую футбольную лигу (ЛФЛ), в которой выступает команда, извиниться за чересчур эмоциональные высказывания наставника.

В министерстве напомнили, что лига функционирует независимо от ведомства и самостоятельно несет ответственность за слова и действия тренеров и игроков, задействованных в чемпионате. Также это касается пресс-службы ЛФЛ, которая опубликовала интервью Магомедова, чего, как считает минспорта, не следовало делать.

«Министерство по физической культуре и спорту Дагестана, федерация футбола республики настоятельно рекомендуют организаторам этих соревнований объяснить своим командам и их руководителям элементарные правила поведения в обществе, а сотрудникам пресс-службы лиги рассказать, что можно публиковать в СМИ, а что нет. Научиться отделять юмор от обычной пошлятины», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве призвали лигу в дальнейшем не допускать публикацию подобных видеоматериалов и принести извинения за произошедшее.

«Лига должна публично извиниться за опубликованное интервью», — подчеркнули в минспорте.

Накануне в YouTube-канале ЛФЛ был опубликован обзор матча между клубами «МЖС Кизляр» и «Пенджаб». После игры главный тренер кизлярской команды эмоционально отреагировал на ничейный результат. В частности Магомедов заявил, что крайне не доволен тем, что его подопечные не реализовали огромное количество стопроцентных моментов. Также претензии он предъявил в адрес одного из игроков клуба, который, по его мнению, больше симулировал травмы, чем играл в футбол. Причины этого наставник видит в несбалансированном питании спортсмена. Позднее Магомедов извинился за свое излишне эмоциональное поведение и объяснил, что не хотел никого обидеть.

Ранее ФАН сообщал, что глава Дагестана Сергей Меликов является болельщиком московского «Динамо». По словам бывшего вице-президента махачкалинского «Анжи» Зайдина Джамбулатова, благодаря поддержке руководителя республики в регионе сейчас активно развивается футбол.

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россия дагестан интервью извинения лфл футбольный тренер
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