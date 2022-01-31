Средний возраст наркопотребителя в Дагестане снизился до 15 лет

Махачкала, 31 января. За последние полтора десятилетия средний возраст жителя Дагестана, употребляющего наркотики, снизился почти в два раза. По словам начальника отдела регионального миннаца Хасайбат Валиевой, наркопотребителю в республике сегодня в среднем 15-17 лет.

Валиева отметила, что в целом по России ситуация еще хуже, так как в стране имеются случаи употребления запрещенных веществ детьми восьмилетнего возраста.

«Сегодня наркомания молодеет с каждым днем. Начиная с 2010 года, средний возраст наркопотребителя на территории России уже далеко не 17–21 год, а 8–11 лет. Средний возраст нарокопотребителя на территории Дагестана и республик СКФО чуть выше. Если 15 лет назад этот возраст составлял 24–34 года, то на сегодняшний день — от 15 до 17 лет», — рассказала представитель миннаца в эфире РГВК «Дагестан».

Она уточнила, что министерство тесно взаимодействует с реабилитационными центрами, и поэтому получает довольно точную информацию о ситуации в этой сфере. При этом, по словам Валиевой, уровень наркозависимости среди детей в Дагестане нельзя назвать высоким.

«У нас не столь высокая детская наркозависимость. На учете у врачей состоят единицы – до 11 человек. Хотя еще в 2012–2014 годах резко росло количество детей и подростков, которые пристрастились к употреблению определенных видов современных дизайнерских наркотиков», — добавила она.

Ранее ФАН сообщал, что глава Дагестана Сергей Меликов поставил под сомнение эффективность работы в республике негосударственных центров реабилитации наркозависимых. Он отмечал, что декларируемые ими цифры не внушают доверие.