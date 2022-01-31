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Врачи в Дагестане восстановили женщине нос, разрушенный раковой опухолью

  /   Обновлено: 31 января 2022 12:53
Общество
Врачи в Дагестане восстановили женщине нос, разрушенный раковой опухолью
pexels.com  /  Anna Shvets

Махачкала, 31 января. Дагестанские медики вылечили от рака, страдавшую базалиомой женщину, и восстановили ей левую часть носа, после почти полной резекции.

Сложную операцию провел челюстно-лицевой хирург республиканского онкологического диспансера Малик Ахмедов. Для восстановления носа он использовал хрящи ушной раковины пациентки и кожу с ее лба.

«Женщине проведена субтотальная резекция наружного носа, сложная реконструктивная пластика местными тканями, хрящом из ушной раковины, лоскутом со лба», — отметили в лечебном учреждении.

Медики отмечают, что в настоящее время у пациентки полностью восстановлены функции носа. Также ее излечили от базалиомы.

Врачи в Дагестане восстановили женщине нос, разрушенный раковой опухолью
Prt Scr instagram.com / @oncorodrd

Базалиома — одна из разновидностей рака кожи. Она занимает промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными опухолями. В подавляющем большинстве случаев заболевание излечивается.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане врачи наблюдали проказу у 12 человек. По словам представителя республиканского кожно-венерологического диспансера Зухры Гайдаровой, в настоящее время под наблюдением остаются два человека.

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россия рак дагестан нос базалиома
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