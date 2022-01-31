В Дагестане утеряно 25 памятников культурного наследия

Махачкала, 31 января. По итогам проверки более 2,5 тысячи объектов культурного наследия в Дагестане выявлена утеря 25 памятников. Об этом сообщил руководитель регионального агентства по охране культурного наследия Махач Мусаев.

«Памятники находятся в разном состоянии: есть в очень хорошем состоянии, есть требующие серьезного и срочного внимания. К сожалению, встречаются случаи и полной утери памятника. На основе анализа 2 600 с лишним памятников мы можем сказать, что 25 памятников на данный момент утеряны», — сказал Мусаев.

Он уточнил, что всего в Дагестане насчитывается 6,5 тысячи объектов культурного наследия, около двух тысяч из которых — федерального значения. При этом ресурсы агентства ограничены, из-за чего удается проверять состояние примерно пятой части объектов ежегодно.

Наряду с утерянными памятниками на территории республики выявлено почти 2,5 тысячи ранее неизвестных объектов культурного наследия, отметил Мусаев. По его словам, они войдут во всероссийский государственный реестр после проведения историко-культурной экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты дагнаследия обнаружили в Каякентском районе Дагестана теплицы, построенные на территории поселения, которому около пяти тысяч лет. Речь идет о древней стоянке «Геме-Тюбе I», относящейся к третьему тысячелетию до новой эры.