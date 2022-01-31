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ОНФ выявил нехватку лекарств для лечения коронавируса в Дагестане
Общество
ОНФ выявил нехватку лекарств для лечения коронавируса в Дагестане
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Махачкала, 31 января. В Дагестане наблюдается нехватка лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией. По данным регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), дефицит отмечается как среди лечащихся на дому, так и в стационарах.

«В последние дни в связи с ростом количества больных поступают новые сигналы о нехватке препаратов не только для амбулаторных, но и для лечения стационарных больных», — сообщил член регионального штаба Народного фронта в Дагестане Магомед Иманалиев.

В сообщении штаба также говорится, что среди опрошенных дагестанцев, которые перенесли COVID-19 в домашних условиях, только каждый пятый больной получал обещанные бесплатные лекарства. Остальные лечились за собственный счет и, более того, были вынуждены самостоятельно ходить в аптеки и нарушать режим самоизоляции.

«Только 21,9% были обеспечены бесплатными лекарствами. Остальные 78,1% приобрели препараты за свой счет. Амбулаторные больные оставались без лекарств, нарушался режим самоизоляции», — отметили в региональном штабе.

Там заявили, что все обращения, касающиеся обеспечения препаратов от COVID-19, передаются в минздрав республики.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестан поступила первая партия вакцины против коронавируса, предназначенная для детей подросткового возраста. Прививать ею будут только с согласия родителей.

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россия дагестан коронавирус лекарства от covid-19 нехватка лекарств
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