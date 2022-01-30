Неприятные подколы: психолог из Дагестана объяснила, как реагировать на газлайтинг

Махачкала, 30 января. Лучшей реакцией на попытку газлайтинга (неприятного подкалывания) является правильно заданный оппоненту вопрос, считает клинический психолог из Дагестана Наида Акаева. Этот прием не позволит собеседнику навязать свою оценку той или иной личности.

По словам специалиста, газлайтинг крайне опасен, так как оказывает огромное психологическое давление на человека, который даже не подозревает об этом. Однако распознать попытку газлайтинга со стороны собеседника можно, услышав от него неприятный вопрос, который несет в себе двойной смысл. Иными словами, человек спрашивает одно, но подразумевает совсем другое. В этот момент важно правильно среагировать на неприятный подкол, объяснила Акаева.

В качестве примера она привела ситуацию, когда в ходе общения двух женщин одна из них задает другой вопрос такого содержания: «А вот сейчас такой пиджак, он модный, да?» Психолог заверила, что в этот момент человек начинает испытывать неприятные чувства, потому что осознает, что имеет дело с подколом. Такой вопрос несет в себе двойное послание и преследует цель обесценить и унизить собеседницу, показать, что у нее абсолютно нет вкуса.

В этом случае человек говорит одно, но подразумевает совсем другое. Поэтому, как считает Акаева, необходимо сразу прямо спросить у оппонента, что он хочет конкретно сказать.

«В идеале самый лучший способ — сразу спросить: «Что ты на самом деле сейчас имеешь в виду? Зачем ты это спрашиваешь?» Собеседник на это, скорее всего, ответит: «Просто хочу сделать комплимент». Тогда надо сказать: «Хорошо, если это комплимент, то да, мне этот пиджак нравится». Это рабочая схема, которая обычно помогает, но конечно не останавливает газлайтера окончательно», — рассказала психолог.

Газлайтинг — форма психологического насилия, главная задача которого заключается в том, чтобы заставить человека сомневаться в самом себе, в собственной адекватности. Для этого используются постоянные шутки, обесценивающие оппонента, и даже обвинения с запугиваниями. Соответствующие манипуляции призваны выставить человека неполноценным и ненормальным.

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