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Два человека с проказой находятся под наблюдением в Дагестане
Общество
Два человека с проказой находятся под наблюдением в Дагестане
Global Look Press  /  Sgt. Kaden Pitt / Keystone Press Agency

Махачкала, 30 января. В Дагестане врачи наблюдали проказу у 12 человек. По словам руководителя поликлинической службы Республиканского кожно-венерологического диспансера Зухры Гайдаровой, в настоящее время под наблюдением остаются два человека.

«В Дагестане было 12 человек, на сегодняшний день у меня есть информация, что их два человека. Они — не больные, они находятся под наблюдением», — сказала врач в эфире РГВК «Дагестан».

Гайдарова отметила, что при раннем выявлении проказы, она успешно лечится, правда, этот процесс может занимать от полугода до нескольких лет. При этом даже те, кто сейчас находится под наблюдением врачей, имеют ряд ограничений в своей деятельности, в частности, им запрещено работать в пищевой промышленности и с детьми. Кроме того, все члены их семей в обязательном порядке проходят медосмотр раз в полгода, уточнила специалист.

Проказа (лепра, болезнь Хансена) — хроническое инфекционное заболевание, официально внесенное Всемирной организацией здравоохранения в группу забытых болезней. При ней в основном поражаются кожные покровы и периферическая нервная система, иногда — глаза, верхние дыхательные пути, а также кисти рук и стопы ног. Как правило, инкубационный период проказы длится от полугода до пяти лет, но может занимать и несколько десятилетий. По данным на 2020 год, в России на учете состояло 202 больных лепрой.

Ранее ФАН сообщал, что в период с начала 2020 года по октябрь 2021 года в Дагестане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора объясняли, что этого удалось добиться благодаря иммунизации населения.

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Все новости / Общество / Два человека с проказой находятся под наблюдением в Дагестане
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