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Смерть жены чиновника в Дагестане побудила людей к вакцинации от COVID-19
Общество
Смерть жены чиновника в Дагестане побудила людей к вакцинации от COVID-19
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Махачкала, 30 января. Смерть от COVID-19 жены первого заместителя главы Новолакского района Дагестана Султана Хамзатова убедила местных жителей пройти вакцинацию от коронавируса. Сегодня муниципалитет является одним из лидеров в республике по числу привитых.

По словам Хамзатова, его неоднократные обращения к жителям района возымели эффект. Знакомые с трагедией в его семье приняли решение вакцинироваться.

«Так получилось, что на тот момент не было вакцины, и спасти ее не удалось. Я сделал несколько обращений к своим родственникам, близким, односельчанам. Они знали, какая у меня произошла трагедия, многие поверили и массово пошли вакцинироваться», — рассказал чиновник.

На сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции в Новолакском районе получили более 17,3 тысячи человек. В муниципалитете вакцинировано почти 80% жителей — это шестой результат среди городов и районов республики.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестан поступила первая партия вакцины против коронавируса, предназначенная для детей подросткового возраста. Прививать ею будут только с согласия родителей.

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россия дагестан смерть covid-19 вакцина от коронавируса
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