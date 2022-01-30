МВД Дагестана предупредило о шантаже наркодилерами своих закладчиков

Махачкала, 30 января. Наркодилеры завлекают молодых людей высоким заработком, после чего шантажируют так называемых закладчиков, угрожая передать их в руки полиции. Об этом предупредил начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков дагестанского МВД Омархаям Омаров.

По его словам, наркоторговцы распространяют в мессенджерах объявления, в которых предлагают заработок, достигающий 100 тысяч рублей в неделю. Некоторые люди, в том числе малолетние, проявляют к этому интерес, но практически сразу попадают в зависимость от дилеров.

«Наркодилеры получают их персональные данные и начинают их же шантажировать, угрожают слить в правоохранительные органы. Их по полной обрабатывают, те боятся и продолжают работать», — рассказал Омаров в эфире РГВК «Дагестан».

Он подчеркнул, что все эти закладчики рано или поздно попадаются полиции, и в этом случае им может грозить наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Поэтому представитель МВД призвал не бояться шантажа, а явиться с повинной и проявить деятельное раскаяние, что позволит избежать уголовного наказания.

По данным полиции, в 2021 году в Дагестане было пресечено более 2,6 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Правоохранителями было изъято свыше 180 килограммов наркотических средств.

Ранее ФАН сообщал, что Омаров выступил за введение уголовной ответственности в отношении граждан, употребляющих наркотики. По его словам, предусмотренные законодательством административные меры сейчас не позволяют справиться со складывающейся в Дагестане ситуацией в этой сфере.