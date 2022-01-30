Спецкомиссия в Дагестане определит степень профпригодности чиновников

Махачкала, 30 января. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал прекратить назначать на руководящие должности в регионе некомпетентных людей. Уже в феврале уровень того или иного управленца в республике определит специальная комиссия.

«Необходимо пересмотреть подходы к организации труда, в том числе в кадровой политике — прекратить назначение некомпетентных людей на должности. В ближайший месяц мы создадим кадровую комиссию и будем определять степень пригодности и компетентности управленцев», — заявил Меликов на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.

По его словам, в регионе зарегистрировано около 34 тысяч безработных граждан, в том числе среди молодежи. В республике нужно выстроить четкую систему отбора кадров, что позволит более эффективно развивать экономику, уверен глава Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские министры и руководители муниципалитетов подверглись жесткой критике Меликова. Он отметил их недостаточно эффективную работу при обеспечении жильем детей-сирот и ветеранов войны в Афганистане.