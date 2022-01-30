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Минобрнауки Дагестана посчитал лишними некоторые премиальные выплаты учителям
Экономика
Минобрнауки Дагестана посчитал лишними некоторые премиальные выплаты учителям
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 30 января. Глава минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев указал на факты необоснованных выплат премий педагогам дополнительного образования в республике. По его словам, это привело к нехватке средств для выплат им зарплат в декабре.

В ходе совещания у главы региона Бучаев констатировал, что в отдельных муниципалитетах учителя не получили часть зарплаты за последний месяц прошлого года. Больше всего таких педагогов оказалось в Ногайском районе республики — около 400.

Такое положение врио министра связал с тем, что изначально в бюджет были заложены средства в расчете 26 тысяч рублей на одного педагога дополнительного образования. Однако в связи с решением о повышении окладов учителям соответствующие траты возросли до 28 тысяч рублей. Бучаев полагает, что еще весной-летом 2021 года учебные заведения не учли этот фактор и выплатили педагогам премии. В результате к концу года обнаружилась нехватка средств уже для выплат зарплат.

«Речь идет о том, что в конце учебного года, перед отпускными, были допущены излишние траты образовательными организациями в виде премий в расчете на то, что на увеличение должностных окладов, о которых было заявлено заранее, минфин изыщет средства и дополнительно профинансирует муниципалитеты», — сказал глава минобра.

В конце июля прошлого года правительство Дагестана издало постановление о повышении с 1 сентября размеров должностных окладов педработников на 23,4%. Изменение должно было затронуть все образовательные организации республики, подведомственные министерству образования. С этой целью правительство региона рекомендовало властям муниципалитетов внести соответствующие изменения в свои нормативные акты.

Ранее ФАН сообщал, что не все муниципальные образования Дагестана выполнили рекомендации республиканского правительства о повышении окладов педработникам. В связи с этим в минобрнауки региона заявляли о намерении привести штат в образовательных организациях к единому формату.

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