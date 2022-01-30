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Драка произошла в районной администрации в Дагестане
Происшествия
Драка произошла в районной администрации в Дагестане
Global Look Press  /  Depo Photos/ZUMAPRESS.com

Махачкала, 30 января. В здании администрации Буйнакского района Дагестана произошла драка. По словам члена общественной палаты республики Шамиля Хадулаева, в ходе потасовки пострадали люди, однако конфликт удалось урегулировать.

«На днях в администрации Буйнакского района прошли соревнования по мордобою. Есть пострадавшие», — написал в своем Telegram-канале общественник.

Он не уточнил суть конфликта, но отметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем. Стороны уладили разногласия в ходе словесного общения.

Ранее ФАН сообщал, что на центральной площади Махачкалы произошла потасовка с участием депутата регионального парламента. Причиной инцидента стало несогласие с результатами праймериз «Единой России» в одном из муниципалитетов республики.

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