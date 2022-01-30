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«Ладу Гранту» с «модным» госномером продают в Дагестане за 3,2 млн рублей
Общество
«Ладу Гранту» с «модным» госномером продают в Дагестане за 3,2 млн рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Никеричев Андрей

Махачкала, 30 января. Житель Дагестана продает госномер на автомобиль по цене около 2,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте по купле-продаже товаров и услуг.

Мужчина выставил на продажу рестайлинговый автомобиль «Лада Гранта» 2019 года выпуска за 3,2 миллиона рублей. Он утверждает, что машина в комплектации Comfort с автоматической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил, имеет пробег 55 тысяч километров и не попадала в ДТП. Также она оснащена обогревом передних сидений и кондиционером. При этом в комплекте с автомобилем владелец также продает «модный» госномер.

«Номера М005МА 05 — в комплекте с машиной. Машина продается только с номерами», — говорится в комментарии к объявлению.

Автомобильный эксперт из Махачкалы Марат Гасанов объяснил ФАН, что стоимость «Лады Гранты» с обозначенными характеристиками в настоящее время в Дагестане составляет не более 700 тысяч рублей. Он считает, что владелец пытается реализовать госномер по цене в 2,5 миллиона рублей.

«Такая машина сейчас стоит максимум 700 тысяч рублей. Вряд ли кто-то даст за нее больше в республике. Получается, что он продает номера за 2,4–2,5 миллиона рублей», — сказал Гасанов.

Сам сайт объявлений также отнес данную «Ладу» к категории товаров с завышенной стоимостью. Отмечается, что с учетом всех особенностей автомобиля, диапазон ее рыночной цены составляет от 625 тысяч до 705 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Дербенте прошли испытания обновленного Renault Duster. Место для тест-драйва руководством компании было выбрано, исходя из погодных реалий России и богатой истории южного города.

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