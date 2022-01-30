Дагестанский футбольный тренер в прямом эфире эмоционально отреагировал на итог матча

Махачкала, 30 января. Главный тренер дагестанского футбольного клуба «МЖС Кизляр» Шамиль Магомедов эмоционально отреагировал на результат очередного матча своей команды в Любительской футбольной лиге республики. Высказывания наставника попали в прямой эфир на YouTube-канале лиги.

В частности Магомедов заявил, что крайне не доволен ничейным результатом игры против клуба, который находится в нижней части турнирной таблицы. Кизлярская команда не реализовала огромное количество стопроцентных моментов, уверен тренер.

«Хватит, тормозите, сердце уже болит. Забейте да», — сказал он.

Основные претензии наставник высказал в адрес одного из игроков клуба, который, по его мнению, больше симулировал травмы, чем играл в футбол. Причины этого Магомедов видит в несбалансированном питании спортсмена.

«Целый день кушает, 24 на семь. Даже на футбол идет, еще печенье закидывает», — заметил тренер.

Позднее наставник извинился за свое излишне эмоциональное поведение во время интервью. Он объяснил, что вспылил, но не хотел никого обидеть.

Матчи в Любительской футбольной лиге Дагестана проводятся между 72 клубами со всей республики. На поле каждая команда выставляет по восемь игроков.

В очередном туре «МЖС Кизляр» встречался с клубом «Пенджаб». Игра завершилась со счетом 4:4, причем кизлярской команде приходилось отыгрываться, несмотря на свое игровое преимущество на поле.

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