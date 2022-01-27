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Первая партия вакцины «Спутник-М» для детей поступила в Дагестан
Общество
Первая партия вакцины «Спутник-М» для детей поступила в Дагестан
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 27 января. В Дагестан поступила первая партия вакцины против коронавируса, предназначенная для детей подросткового возраста. Прививать ею будут только с согласия родителей, сообщили ФАН в администрации главы республики.

Речь идет о более трех тысячах доз вакцины «Спутник-М». В настоящее время они находятся в республиканском центре инфекционных болезней, откуда будут распределены по детским поликлиникам.

«В Дагестан поступило 3 360 доз вакцины от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак-М» торговой марки «Спутник-М», — говорится в сообщении администрации.

Там уточнили, что препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет. Она будет проводиться после медосмотра.

«Вакцинация будет проводиться только при письменном согласии родителей и после осмотра детского врача», — добавили в администрации, подчеркнув, что «Спутник-М» прошел испытания в детских поликлиниках Москвы и показал свою безопасность и эффективность.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенной категории граждан. Эта мера коснулась занятых в сфере торговли и транспорта, а также работников сферы здравоохранения, образования и общепита.

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россия дагестан коронавирус covid-19 вакцинация детей спутник-м
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