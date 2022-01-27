Фермер в Дагестане защищает свой скот от вирусов при помощи инфракрасных ламп

Махачкала, 27 января. Фермерское хозяйство «Умаров» в Карабудахкентском районе Дагестана применяет у себя инфракрасные лампы, которые одновременно обеспечивают крупный рогатый скот теплом и защищают от вирусных заболеваний. Об этом ФАН сообщили в региональном минсельхозпроде.

«Здесь используются специальные лампы с инфракрасным спектром, которые согревают скот, одновременно обеспечивая бактерицидный эффект. Полезный прием в зимнее время, когда по всему миру распространяются инфекции. Хотя в КФХ «Умаров» и в других хозяйствах Дагестана не зафиксировано случаев инфицирования животных. В данном случае это профилактика», — отметили в пресс-службе аграрного ведомства.

mcxrd.ru / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Там добавили, что КФХ «Умаров» работает с 2013 года. В нем содержится крупный рогатый скот различных пород, хотя хозяйство не имеет статус племенного. В прошлом году оно стало одним из получателей субсидий на возмещение части затрат при закупке кормов для молочного скота.

В 2021 году правительство России на эти цели выделило регионам более 10,5 миллиарда рублей. Как уточнили в минсельхозе Дагестана, северокавказская республика получила почти 356 миллионов рублей, которые были распределены между 140 хозяйствами.

«Эта мера господдержки призвана обеспечить увеличение объемов молока, производимого в стране. Сельхозпроизводителям возмещается половина их затрат на сено, зерно и ряд видов кормов», — пояснили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году аграрии Дагестана получили около 250 миллионов рублей субсидий на поддержку племенного животноводства и производство молока. Конкурсный отбор тогда успешно прошли порядка 60 предприятий.