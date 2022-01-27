Почти три четверти торговцев на рынках Дагестана работают нелегально

Махачкала, 27 января. Более 73% торговцев на рынках Дагестана работают в «тени», осуществляя свою деятельность без кассовых аппаратов. Глава Дагестана Сергей Меликов видит в этом секторе существенный потенциал для пополнения бюджета.

«Особый потенциал для роста налоговых доходов скрыт в сфере рыночной торговли. Именно она в значительной степени находится в тени. Только 3,5 тысячи продавцов из 13 тысяч используют контрольно-кассовую технику», — проинформировал руководитель региона на заседании комиссии по увеличению доходов республиканского бюджета.

Меликов признал, что в Дагестане проводится определенная работа, направленная на борьбу с нелегальной торговлей, однако продавцы предпочитают искать различные схемы для уклонения от налогов вместо того, чтобы легализовать свою деятельность. Глава региона попросил обратить на это внимание правоохранительные органы и власти на местах.

«Попытки наведения порядка в этой сфере приводят к изобретению более изощренных схем уклонения от закона, в том числе за счет изменения формы организационно-правовой деятельности объекта», — сказал Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане более половины субъектов малого и среднего предпринимательства работает в неформальном секторе. В 2020 году число граждан, занятых в этой сфере, выросло на 8,6%.