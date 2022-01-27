Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 16:16
16:15
Армия
Коротченко: политическое решение о возможности поставок российского оружия ДНР и ЛНР принято
16:12
Политика
Журналисты Politico констатировали провал антироссийской политики Байдена
16:11
Происшествия
Прокуратура потребовала посадить убийц пенсионера МВД на 14 и 15 лет в Петербурге
16:10
Шоу-бизнес
Павел Мамаев заключил брак с новой возлюбленной Надеждой Санько
16:10
Весь мир
Соотечественник в беде: как фотограф Арсений Котов попал в полицейский участок Каира
16:08
Экономика
Женам военнослужащих полагаются дополнительные выплаты при рождении третьего ребенка
16:03
Происшествия
Ученик выпал из окна четвертого этажа школы в Томске
16:01
Весь мир
Армия Сомали уничтожила 20 боевиков «Аш-Шабаб» в центре страны
16:00
Шоу-бизнес
Градский активно вкладывался в недвижимость в последние годы жизни
16:00
Общество
Петербургские зоозащитники рассказали о спасении замерзавшего на улице енота
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Волна распространения омикрон-штамма в Дагестане может завершиться к марту
Общество
Волна распространения омикрон-штамма в Дагестане может завершиться к марту
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Махачкала, 27 января. Волна распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» в Дагестане может завершиться уже через месяц-полтора. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней Дагестанского государственного медицинского университета, врач высшей категории Саният Магомедова.

По ее словам, омикрон-штамм отличается очень высокой скоростью распространения. При этом волна, характерная для вирусов, при нем проходит быстрее, чем при распространении других штаммов.

«Я думаю, с такой скоростью распространения, это должно закончиться через месяц-полтора», — сказала Магомедова в эфире РГВК «Дагестан».

Ученый также отметила, что в основном для «Омикрона» характерно легкое течение болезни, как правило, не требующее госпитализации. Тем не менее, специалист призвала усилить в республике масочный режим, минимизировать контакты и не забывать о вакцинации.

В середине января главный внештатный пульмонолог минздрава Дагестана Кубатай Масуев отмечал, что в больницы стали поступать пациенты с симптомами, очень похожими на заражение омикрон-штаммом. По его словам, такая картина наблюдается после новогодних выходных. Специалист призвал готовиться к кратному увеличению числа инфицированных новым штаммом.

Ранее ФАН сообщал, что главный врач Детской республиканской клинической больницы в Дагестане Башир Махачев заявил об уникальности российской вакцины «Спутник V». По его словам, она является единственной в мире, которая успешно справляется с «Омикроном».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Волна распространения омикрон-штамма в Дагестане может завершиться к марту
россия дагестан коронавирус covid-19 омикрон-штамм
Комментировать