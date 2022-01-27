Волна распространения омикрон-штамма в Дагестане может завершиться к марту

Махачкала, 27 января. Волна распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» в Дагестане может завершиться уже через месяц-полтора. Так считает доцент кафедры инфекционных болезней Дагестанского государственного медицинского университета, врач высшей категории Саният Магомедова.

По ее словам, омикрон-штамм отличается очень высокой скоростью распространения. При этом волна, характерная для вирусов, при нем проходит быстрее, чем при распространении других штаммов.

«Я думаю, с такой скоростью распространения, это должно закончиться через месяц-полтора», — сказала Магомедова в эфире РГВК «Дагестан».

Ученый также отметила, что в основном для «Омикрона» характерно легкое течение болезни, как правило, не требующее госпитализации. Тем не менее, специалист призвала усилить в республике масочный режим, минимизировать контакты и не забывать о вакцинации.

В середине января главный внештатный пульмонолог минздрава Дагестана Кубатай Масуев отмечал, что в больницы стали поступать пациенты с симптомами, очень похожими на заражение омикрон-штаммом. По его словам, такая картина наблюдается после новогодних выходных. Специалист призвал готовиться к кратному увеличению числа инфицированных новым штаммом.

Ранее ФАН сообщал, что главный врач Детской республиканской клинической больницы в Дагестане Башир Махачев заявил об уникальности российской вакцины «Спутник V». По его словам, она является единственной в мире, которая успешно справляется с «Омикроном».