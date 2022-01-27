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Восемь многоквартирных домов в Махачкале несколько лет оставались без отопления
Происшествия
Восемь многоквартирных домов в Махачкале несколько лет оставались без отопления
pixabay.com  / 

Махачкала, 27 января. Жители восьми многоквартирных домов в столице Дагестане в течение нескольких лет оставались без отопления. Проблему удалось решить, в срочном порядке включив их программу капитального ремонта, сообщили ФАН в госжилинспекции республики.

«Проблема заключалась в бойлерах. Госжилинспекция Дагестана добилась, чтобы их заменили в рамках капитального ремонта», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя руководителя дагестанского фонда капремонта Салама Гасайниева, жители восьми домов по проспекту Гамидова в Махачкале несколько лет испытывали проблемы с получением тепла. Эти строения не были включены в краткосрочную программу ремонта на 2021 год, но работы в них были проведены в срочном порядке.

«Всего без включения в краткосрочный план мы отремонтировали в прошлом году десять домов, которые требовали безотлагательного капитального ремонта. Это восемь корпусов по проспекту Гамидова, где отопления не было уже несколько лет. Необходимо было привести систему отопления в соответствие», — сказал Гасайниев в эфире РГВК «Дагестан».

Он добавил, что еще два дома в Махачкале, пострадавшую при пожарах, в срочном порядке получили новую кровлю. Всего в прошлом году капремонт был проведен в 187 многоквартирных домах республики, уточнил замглавы фонда.

Ранее ФАН сообщал, что отопление получили более 40 домов в Дагестане. Проблемы с подачей тепла испытывали 39 домов в городе Кизилюрте, два дома в Избербаше и один в Южно-Сухокумске.

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россия дагестан отопление махачкала капремонт мкд
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