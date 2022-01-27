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Более 30 тыс школьников переведены на удаленный формат обучения в Дагестане
Общество
Более 30 тыс школьников переведены на удаленный формат обучения в Дагестане
pxfuel.com  / 

Махачкала, 27 января. Более 30 тысяч учащихся общеобразовательных организаций Дагестана переведены на дистанционный режим обучения из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки.

Треть из этого числа — школьники города Дербента. Также большое число учащихся переведены на удаленный формат обучения в Казбековском и Буйнакском районах республики.

«Всего 30 776 учащихся. В Дербенте на дистанционном режиме 10 242, в Казбековском районе — 5211, в Буйнакском — более 2 800, в Буйнакске и Каспийске — свыше двух тысяч. В Махачкале в среду перевели на удаленку школу №46», — отметили в ведомстве.

Глава Дагестана Сергей Меликов не исключает перевод на дистанционное обучение всех образовательных организаций республики. На этой неделе он заявлял, что власти готовы рассмотреть соответствующий вопрос, если такое решение будет принято региональным управлением Роспотребнадзора.

Ранее ФАН сообщал, что главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов ввел запрет на проведение богослужений с участием людей. Также властям на местах необходимо ограничить доступ граждан на кладбища.

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россия орви дагестан дистанционное обучение
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