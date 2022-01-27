Власти Дагестана подозревают господрядчиков в уклонении от уплаты налогов

Махачкала, 27 января. Власти Дагестана заподозрили подрядчиков, участвовавших в строительстве объектов в республике в прошлом году, в недобросовестности и уклонении от уплаты налогов. Глава региона Сергей Меликов поручил тщательнее отбирать фирмы для исполнения господрядов.

По словам первого вице-премьера Дагестана Нюсрета Омарова, сравнение объема выполненных в 2021 году в республике работ по виду деятельности «строительство» и суммы налогов, уплаченных в бюджет соответствующими подрядными компаниями, вызывает вопросы. Чиновник также выразил сомнение в том, что эти организации с небольшим штатом сотрудников способны качественно реализовывать многомиллионные контракты.

«В целом налоговая нагрузка в строительстве составляет 1,8%. Средняя же налоговая нагрузка в этом направлении по стране – более 10%. Анализ налоговых отчислений и штата сотрудников крупнейших строительных организаций, которые занимаются государственными подрядами, показал, что при контрактах, которые исчисляются сотнями миллионов рублей, ряд компаний имеют чуть больше 10–20 сотрудников в своем штате. Вопросы есть и к суммам, которые они уплачивают в виде налогов», — рассказал Омаров на совещании у главы Дагестана.

Со своей стороны Меликов обратил внимание ответственных лиц на недопустимость завышения стоимости строительных работ. К господрядам должны привлекаться только добросовестные компании, уверен руководитель региона.

«Везде должны быть привлечены те, кто в состоянии качественно и в срок исполнить задание. Хочу еще раз предупредить об этом руководителей муниципалитетов. Не привлекайте организации, завышающие стоимость проектов и работ. За это придется отвечать, не сомневайтесь», — заявил Меликов.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты дагестанского парламента приняли закон о продлении на очередные два года срока действия преференций для малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в определенных сферах, будут освобождены от уплаты налогов до 2024 года.