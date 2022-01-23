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Минэнерго Дагестана встало на сторону Центробанка в вопросе о запрете криптовалют
Экономика
Минэнерго Дагестана встало на сторону Центробанка в вопросе о запрете криптовалют
pixabay.com/ru  / 

Махачкала, 23 января. Глава минэнерго Дагестана Ризван Мурадов поддержал предложение Центробанка по запрету майнинга криптовалюты. Незаконное потребление электроэнергии в республике приводит к перегрузке сетей и регулярным отключениям, сообщил ФАН врио министра.

По словам Мурадова, только в одном Левашинском районе Дагестана деятельность майнинг-ферм привела на этой неделе к перегрузке местной подстанции на 138%. Позднее на территории муниципалитета было выявлено 17 нарушителей, после закрытия которых нагрузка на сети снизилась до 90%.

«В некоторых муниципальных образованиях вводились вынужденные веерные отключения в целях сохранения оборудования в исправном состоянии», — сказал глава минэнерго региона.

Он считает инициативу Центробанка обоснованной, как в части запрета на добычу криптовалюты, так и на ее оборот. Данная мера позволит избежать дальнейшего ухудшения электросетевого комплекса республики и качества обеспечения населения электроэнергией.

«Такое решение является обоснованным и верным, особенно для республики, где криптофермы развиваются очень динамично. За прошлый год в республике выявлено десятки фактов незаконного энергопотребления майнерами. Неучтенное потребление ресурса приводит к перепадам напряжения и может спровоцировать технологические нарушения в работе энергообъектов. Поэтому, в частности, важно полностью запретить операции с криптовалютой: ее оборот и майнинг», — заявил Мурадов.

Врио министра также добавил, что в муниципалитетах Дагестана работают межведомственные комиссии по выявлению фактов незаконного потребления электричества. Однако и это не исключает возможности появления новых ферм, что актуализирует запрос на запрет подобной деятельности.

В середине ноября главный инженер филиала «Россетей» в Дагестане Магомед Ханапиев сообщал, что в 2021 году энергетики республики выявили 19 фактов незаконного потребления электричества майнинг-фермами. Действиями нарушителей, которые похитили свыше 40 миллионов киловатт-часов электроэнергии, был нанесен ущерб на сумму более 98 миллионов рублей.

В середине уходящей недели Банк России выступил с предложением запретить в стране выпуск, обращение и обмен криптовалют. Помимо этого, регулятор заявил о необходимости ввести запрет на майнинг цифровых активов.

Ранее ФАН сообщал, что риелтор из Дагестана Луиза Исаева обратила внимание на стагнацию на местном рынке недвижимости. По ее словам, это связано с перетоком капитала в майнинг.

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Все новости / Экономика / Минэнерго Дагестана встало на сторону Центробанка в вопросе о запрете криптовалют
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