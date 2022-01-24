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Резкое падение уровня Каспия привело к уменьшению рыбы в реках Дагестана

Общество
Резкое падение уровня Каспия привело к уменьшению рыбы в реках Дагестана
pixabay.com  / 

Махачкала, 23 января. Резкое падение уровня Каспийского моря привело к уменьшению численности пресноводных видов рыб в Дагестане. Они лишаются естественных мест для своего нереста в приморских заливах, объяснил специалист Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Бархалов.

В качестве примера ученый привел Кизлярский залив, который начала высыхать из-за падения уровня Каспия. По его словам, полупроходные (поднимаются на небольшое расстояние по реке) и проходные (поднимаются до истока реки) виды рыб теперь не могут нереститься.

«В последние два года мы наблюдаем резкое падение уровня Каспийского моря. В Кизлярском заливе видим осушение водоема, залив начал падать, тем самым, ухудшились условия для воспроизводства полупроходных и проходных видов рыб», — сказал Бархалов в эфире РГВК «Дагестан».

Специалист уточнил, что в республике фиксируется уменьшение численности практически всех видов рыб, кроме морских. Свою негативную роль в этом процессе играет также сокращение водности самих рек, откуда определенные объемы воды направляются на нужды сельского хозяйства.

«В последние годы мы наблюдаем уменьшение в основном хищных видов рыб — это судак, щука, сом, жерех, вобла — в целом всех, кроме морских видов. Это связано с падением уровня Каспия, так как их нерестилища высыхают. Кроме того, из основных рек забирают воду для орошения, соответственно, водность уменьшается», — отметил ученый.

Ранее ФАН сообщал, что ежегодно в Дагестане в Каспийское море сбрасывается более 1,5 миллиона кубометров неочищенных сточных вод. Как полагают экологи, в основном это происходит из-за неработающей ливневой канализации и очистных сооружений.

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россия дагестан рыба каспийское море
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