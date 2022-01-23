Заключенный колонии в Дагестане поблагодарил врача санчасти за спасение от COVID-19

Махачкала, 23 января. Заключенный одной из колоний в Дагестане поблагодарил фельдшера лечебно-профилактического отделения филиала медико-санитарной части №5 Федеральной службы исполнения наказаний Шарамазана Гаирбегова за спасение жизни. Молодой человек очень тяжело перенес коронавирусную инфекцию, находясь под стражей.

Он назвал Гаирбегова врачом от бога и отметил внимание к больным. По словам мужчины, врач не отходил от него во время болезни.

«Когда я заболел коронавирусом, мне было очень тяжело, я не знал, что со мной будет. Состояние было настолько тяжелым, что я не понимал, жив ли я. Он ни на шаг не отходил от меня, от моей койки. Я даже не понимал, какие лекарства он мне дает, но я знал, что они мне помогают», — рассказал заключенный.

Молодой человек подчеркнул ответственное и сердечное отношение Гаирбегова к работе и каждому больному. Причем врач относится большой теплотой даже к тем, кто находится за решеткой.

«Я видел, как он искренне и с душой относится ко мне, пытается вытащить меня, можно сказать, с того света. Единственное, что я ему сказать — большое спасибо искреннее отношение к больным, так скажем, отделенным от общества. Для него мы все — люди», — сказал мужчина.

Ранее ФАН сообщал, что эксперт совета при президенте России по правам человека Гасан Айгунов назвал изолятор временного содержания в дагестанском селе Кумух лучшим на Юге страны. Он заявил, что это и ряд других учреждений в республике соответствуют европейским нормам пенитенциарной системы.