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Минимущество Дагестана предложило передать контроль за землями от районов республике
Экономика
Минимущество Дагестана предложило передать контроль за землями от районов республике
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Махачкала, 23 января. Глава минимущества Дагестана Заур Эминов предложил создать специальный орган, который будет осуществлять земельный контроль на республиканском уровне. Муниципальный контроль за землями в регионе показывает свою неэффективность, считает министр.

«Я должен отметить, что в Дагестане практически не работает муниципальный земельный контроль. В частности во многих муниципальных образованиях не созданы органы муниципального земельного контроля, а где созданы — существуют формально, и мы не получаем от них действенной помощи», — сказал Эминов.

Он отметил эффективность федеральных мер, принимаемых органами Росреестра, но указал на недоработки в администрациях городов и районов Дагестана. По словам главы минимущества, за весь прошлый год в ведомство не поступило ни одного сообщения из муниципалитетов о нарушении в пользовании землями. В республике назрела необходимость создания органа, который будет осуществлять земельный контроль на региональном уровне, уверен министр.

«В случае выявления нарушений муниципалитеты должны извещать о них федеральные и республиканские органы для принятия мер реагирования. За год ни одного сообщения от органов муниципального земельного контроля мы не получили. Такая ситуация натолкнула меня на мысль, что нужно создать республиканский орган, который будет осуществлять функции контроля. Условный дагземконтроль станет единым органом, перед которым мы будем ставить определенные задачи и требовать с него, чтобы пресекались и впредь не допускались те нарушения, которые приняли у нас массовый характер. Так мы сможем предотвратить нецелевое использование земельных участков, факты самовольного захвата или рейдерства», — подчеркнул Эминов.

Ранее ФАН сообщал, что из архива минимущества Дагестана пропали более 300 договоров на аренду земельных участков. Глава ведомства полагает, что документы могли забрать с собой бывшие работники министерства.

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россия дагестан земельный контроль использование земель
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