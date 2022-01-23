Дагестанский психолог не исключил применение гипноза в сетевом маркетинге

Махачкала, 23 января. Адептами сетевого маркетинга при продажах может применяться гипноз. Люди впадают в транс уже при неожиданном появлении дистрибьютора, считает психолог и гипнотерапевт из Дагестана Мурад Якубов.

По его словам, для проведения полноценных сеансов гипнотерапии, призванной помочь человеку при недугах, необходимы определенные условия – оборудованный кабинет, нейтральная обстановка. Однако в некоторых случаях гипноз вполне может применяться на улице.

«Для таких гипнотических воздействий, как криминальный, скрытый или разговорный гипноз, неформальная обстановка на улице — самая подходящая. История знает случаи, когда, например, на вокзалах людей приводят в некое трансовое состояние и человек добровольно отдает свои ценности или не замечает, как у него их отбирают», — рассказал Якубов.

Специалист отметил, что даже само появление продавца в офисе какой-либо организации может спровоцировать человека на покупку.

«В тот момент, когда дистрибьютор заходит в кабинет, потенциальный покупатель не готов к такой беседе и приходит в некое замешательство, что само собой является некоторой степенью транса», — объяснил гипнотерапевт.

Ранее ФАН сообщал, что заместитель председателя общественного совета при МВД Дагестана Анжелика Цахаева указывала на деструктивное влияние многих современных мультфильмов. Она считает, что в них заложены низкочастотные волны, которые разрушают нервную систему детей.