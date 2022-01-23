Минздрав Дагестана призвал не водить детей с коронавирусом в частные клиники

Махачкала, 23 января. Заместитель главы минздрава Дагестана Раиса Шахсинова призвала жителей республики не водить детей с подозрением на коронавирус в частные клиники. Помимо распространения инфекции, это также может привести к не совсем полноценному лечению, считает она.

По словам Шахсиновой, все подведомственные региональному минздраву государственные поликилники уже перешли на такой формат работы, когда человек может вызвать домой врача при подозрении на заражение коронавирусом. При этом отпадает необходимость посещения поликлиник и, тем самым, ограничивается распространение инфекции среди населения.

«Есть очень много родителей, которые идут сразу в частные клиники, так как считают, что там быстрее или легче, либо в них работает знакомый врач. Не нужно ходить в частные клиники, сидеть там с больным ребенком и заражать тех, кто туда пришел с другой проблемой», — сказала замминистра в эфире РГВК «Дагестан».

Более того, до государственных клиник незамедлительно доводятся все самые свежие рекомендации федерального Минздрава по лечению COVID-19. До частных организаций они могут доходить с опозданием, предупредила Шахсинова.

«Частные клиники не находятся в системе минздрава, поэтому к ним новые клинические рекомендации, возможно, поступают не сразу. Все последние рекомендации доводятся до нас, до минздрава, а мы уже доводим их до подведомственных организаций», — уточнила она.

В конце декабря Минздрав России опубликовал уже 14 версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В частности в нее включена информация о новом Омикрон-штамме.

Ранее ФАН сообщал, что за время пандемии коронавирусной инфекцией в Дагестане заразились более четырех тысяч детей. Инфицирование происходит даже в утробе матери.