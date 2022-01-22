Олимпийского чемпиона Батыргазиева назвали энерджайзером в минспорте Дагестана

Махачкала, 22 января. Первый заместитель главы минспорта Дагестана Зайнал Салаутдинов назвал олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева энерджайзером, имея ввиду его высокую выносливость. Чиновник считает, что у дагестанского спортсмена прекрасные перспективы на профессиональном уровне.

По словам Салаутдинова, экспертную оценку Батыргазиеву дал другой заместитель министра спорта региона, также чемпион Олимпийских игр Гайдарбек Гайдарбеков. Последний уверен, что у молодого боксера есть все данные, чтобы добиться успеха на ринге.

«Это уникальный боксер. Я не такой сильный знаток бокса, но как говорит наш легендарный Гайдарбек Гайдарбеков, это готовый профессионал. Такая машина, такая работоспособность, он может без усталости провести 15 раундов. Это своего рода энерджайзер. Великолепная техника, большие функциональные возможности, знание тактики, ни одного шага назад, все время в атаке, все время в движении. Он чувствует себя на ринге, как дома», — сказал Салаутдинов в эфире РГВК «Дагестан».

Батыргазиев — заслуженный мастер спорта России, победитель Олимпиады в Токио и четырехкратный чемпион страны среди любителей. На профессиональном ринге он провел пять поединков и во всех одержал досрочные победы. Спортсмен дебютировал в июле 2020 года, а в декабре 2021 года одолел венесуэльца Франклина Манзаниллу, завоевав титулы чемпиона по версии IBF Intercontinental и чемпиона Евразии по версии EBP. Также в его активе титул чемпиона Европы по версии WBO European.

По итогам последних выступлений в профессионалах, тренерский штаб Батыргазиева ожидает, что боксер поднимется в рейтингах IBF и WBO выше 15 места. Следующий бой дагестанского спортсмена запланирован на конец марта, но соперник пока не определен.

Ранее ФАН сообщал, что минспорт Дагестана не видит больших перспектив в республике у кулачных боев. Это объяснили менталитетом жителей региона.