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Мужчина в Дагестане убил знакомого из-за долга в 5 тыс рублей
Происшествия
Мужчина в Дагестане убил знакомого из-за долга в 5 тыс рублей
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Махачкала, 22 января. Правоохранители в Дагестане задержали мужчину, который убил своего знакомого из-за долга в пять тысяч рублей. Об этом ФАН сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, трагедия произошла в доме 52-летнего махачкалинца, к которому за своими деньгами пришел его 38-летний знакомый. Полиция выяснила, что последний одолжил потерпевшему пять тысяч рублей, но никак не мог получить их обратно. После неоднократных просьб вернуть деньги он поехал домой к должнику, где между мужчинами завязалась драка.

«Злоумышленник выхватил имевшийся в его автомобиле нож и нанес проникающее ранение в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте», — отметили в пресс-службе республиканского МВД.

Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Дагестанское следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее ФАН сообщал, что в Махачкале возле своего дома был застрелен учредитель строительной компании. Он подозревается в хищении более полумиллиарда рублей, выделенных на реализацию программы по переселению из аварийного жилья.

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россия убийство дагестан долг
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