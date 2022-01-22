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Дагестанские ученые создают технологии для электронных систем самолетов и автомобилей
Общество
Дагестанские ученые создают технологии для электронных систем самолетов и автомобилей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Махачкала, 22 января. Дагестанские ученые работают над созданием материала, который значительно удешевит производство отдельных электронных систем для самолетов и автомобилей. В частности речь идет об отображении информации на лобовом стекле машины.

По словам директора Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Акая Муртазаева, соответствующие разработки ведутся в институте физики возглавляемого им учреждения. Он пояснил, что ученые создают особый материал на основе оксида цинка, который будет существенно дешевле аналогичных технологий, основанных на дорогостоящем индие.

«Центр высоких технологий нашего института физики работает над созданием прозрачных проводящих слоев, которые могут применяться в системах отображения информации на лобовом стекле автомобиля или в авионике», — сказал Муртазаев.

Авионика представляет собой  совокупность пилотажных и навигационных электронных систем, которые устанавливаются на борту самолета. Помимо этой сферы, индий также широко используется в производстве прозрачных пленочных электродов для жидкокристаллических экранов. При этом очень тонкие пленки на основе оксида цинка могут применяться как высокочувствительные сенсоры.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана учредят для молодых ученых республики именные стипендии. В региональном минобрнауки уточняли, что речь может идти о сумме в 100 тысяч рублей в год.

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россия ученые дагестан цинк авионика индий
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