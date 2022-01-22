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В Дагестане внедорожник сорвался в обрыв высотой 400 метров, водитель погиб
Происшествия
В Дагестане внедорожник сорвался в обрыв высотой 400 метров, водитель погиб
nissan-europe.com  /  Nissan Motor Company

Махачкала, 22 января. Водитель внедорожника в Дагестане погиб после того, как его автомобиль сорвался в обрыв высотой около 400 метров. Об этом ФАН сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Верхний Каранай Буйнакского района. Погибший мужчина приехал из столицы республики, ему было 40 лет.

«Житель Махачкалы, управляя автомобилем Nissan Patrol, совершил съезд в обрыв высотой около 400 метров», — отметили в МВД.

Водитель скончался на месте. В настоящее время правоохранители продолжают сбор материала по происшествию.

Ранее ФАН сообщал, что депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев предложил конфисковывать у лихачей их автомобили и вырученные от их продажи средства направлять в детские дома. Он уверен, что такие жесткие меры снизят аварийность на дорогах.

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россия дагестан дтп с погибшими сорвался в обрыв
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