В Дагестане внедорожник сорвался в обрыв высотой 400 метров, водитель погиб

Махачкала, 22 января. Водитель внедорожника в Дагестане погиб после того, как его автомобиль сорвался в обрыв высотой около 400 метров. Об этом ФАН сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Верхний Каранай Буйнакского района. Погибший мужчина приехал из столицы республики, ему было 40 лет.

«Житель Махачкалы, управляя автомобилем Nissan Patrol, совершил съезд в обрыв высотой около 400 метров», — отметили в МВД.

Водитель скончался на месте. В настоящее время правоохранители продолжают сбор материала по происшествию.

Ранее ФАН сообщал, что депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев предложил конфисковывать у лихачей их автомобили и вырученные от их продажи средства направлять в детские дома. Он уверен, что такие жесткие меры снизят аварийность на дорогах.