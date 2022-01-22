Тхэквондистка без рук из Дагестана стала мастером спорта по стрельбе из лука

Махачкала, 22 января. Чемпионка мира по тхэквондо из Дагестана, не имеющая обеих рук, Сакинат Магомедова выполнила норматив мастера спорта России по стрельбе из лука. Об этом ФАН сообщили в региональном минспорте.

«Дагестанская лучница успешно выступила на чемпионате России в Орле. Соревнования являются для Магомедовой первыми в карьере в этом виде спорта», — отметили в ведомстве.

Ранее Магомедова становилась чемпионкой мира и Европы по тхэквондо. Недавно она начала заниматься стрельбой из лука, делает она это при помощи ног.

На прошедшем в Орле чемпионате среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата серебряные медали в смешанном командном зачете завоевали дагестанские спортсмены Эльмира Басирова и Гаджимурад Гамзатов, третье место заняла мужская сборная республики. Помимо Магомедовой нормативы мастеров спорта выполнили еще три атлета из региона.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане 170 спортсменов-инвалидов получают стипендии по результатам выступлений на различных соревнованиях. На Паралимпиаде в Токио представители северокавказской республики завоевали одну золотую и три бронзовые медали.