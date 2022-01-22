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Тхэквондистка без рук из Дагестана стала мастером спорта по стрельбе из лука
Общество
Тхэквондистка без рук из Дагестана стала мастером спорта по стрельбе из лука
instagram.com  /  @sakinat033

Махачкала, 22 января. Чемпионка мира по тхэквондо из Дагестана, не имеющая обеих рук, Сакинат Магомедова выполнила норматив мастера спорта России по стрельбе из лука. Об этом ФАН сообщили в региональном минспорте.

«Дагестанская лучница успешно выступила на чемпионате России в Орле. Соревнования являются для Магомедовой первыми в карьере в этом виде спорта», — отметили в ведомстве.

Ранее Магомедова становилась чемпионкой мира и Европы по тхэквондо. Недавно она начала заниматься стрельбой из лука, делает она это при помощи ног.

На прошедшем в Орле чемпионате среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата серебряные медали в смешанном командном зачете завоевали дагестанские спортсмены Эльмира Басирова и Гаджимурад Гамзатов, третье место заняла мужская сборная республики. Помимо Магомедовой нормативы мастеров спорта выполнили еще три атлета из региона.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане 170 спортсменов-инвалидов получают стипендии по результатам выступлений на различных соревнованиях. На Паралимпиаде в Токио представители северокавказской республики завоевали одну золотую и три бронзовые медали.

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россия дагестан мастер спорта стрельба из лука тхэквондо инвалид без рук
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