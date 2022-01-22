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Фотографии неплательщиков по алиментам появились на рекламных билбордах в Махачкале
Происшествия
Фотографии неплательщиков по алиментам появились на рекламных билбордах в Махачкале
r05.fssp.gov.ru  /  УФССП России по Республике Дагестан

Махачкала, 22 января. Дагестанское управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) разместило на рекламных билбордах столицы республики фотографии неплательщиков по алиментам, находящихся в розыске. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Махачкале на светодиодных экранах транслируются фотографии злостных неплательщиков алиментов, находящихся в исполнительном розыске, с указанием фамилии, имени, отчества и суммы задолженности», — говорится в сообщении УФССП.

В управлении отметили, что на сегодняшний день в регионе насчитывается более 7,5 тысячи должников по алиментам, 800 из которых находятся в розыске. В ведомстве рассчитывают, что жители города сообщат в органы информацию о местонахождении разыскиваемых должников, увидев их на билбордах.

Ранее ФАН сообщал, что адвокат из Дагестана Майя Ильясова считает уголовную ответственность неэффективной мерой наказания для злостных неплательщиков по алиментам. Тюремное заключение ломает жизнь человека, но не гарантирует выплат его детям, полагает юрист.

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россия дагестан алименты неплательщики рекламный щит
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