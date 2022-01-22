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Более 300 договоров на аренду земель пропали из архива министерства в Дагестане
Общество
Более 300 договоров на аренду земель пропали из архива министерства в Дагестане
wikipedia.org  /  Suleymannabiev / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 22 января. Из архива минимущества Дагестана исчезли более 300 договоров на аренду земельных участков, находящихся в собственности республики. Глава ведомства Заур Эминов полагает, что документы могли забрать с собой бывшие работники министерства.

«У нас при инвентаризации земель был ряд проблем. В частности в архиве минимущества мы не смогли найти договоры по более чем 300 земельным участкам. Они исчезли. В какой период, сейчас сложно сказать. Наверное, есть такая недобрая традиция — когда сменяются определенные команды, часть документов, видимо, они вместе с собой забирают, когда уходят», — сказал Эминов.

Министр отметил, что на восстановление информации по потерянным документам ушло много времени. Однако в настоящее время ведомством внедрен цифровой продукт, в который вносятся все договоры по аренде земель.

Эминов занимает пост руководителя минимущества Дагестана с конца 2020 года. Ранее он работал заместителем главы города Дербента и курировал земельные и имущественные вопросы.

Ранее ФАН сообщал, что из признанного банкротом ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2» было выведено более 100 соток земли. Это почти половина всей его территории.

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россия договор дагестан аренда земли
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