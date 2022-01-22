Инвалид-колясочник в Дагестане заявил о похищении неизвестными

Махачкала, 22 января. Инвалид-колясочник в Дагестане заявил, что его похитили неизвестные лица и увезли в другой город. Пропавшего мужчину через несколько дней нашли на столичном рынке, сообщили ФАН в региональном МВД.

По данным ведомства, 64-летний инвалид на коляске выехал из дома в Дербенте утром 18 января и не вернулся. Его объявили в розыск, и в итоге мужчину узнали продавцы на рынке в Махачкале, которые и вызвали полицейских.

По словам самого инвалида, на рынок его привезла незнакомая девушка. До этого неизвестные на автомобиле перевезли его из Дербента в столицу республики.

«Я выехал из дома, где-то через полчаса у меня началась сильная головная боль и я потерял сознание. Когда очнулся, меня уже везли в машине. Мне сказали не волноваться, что меня везут в хорошее место, что мне там понравится», — рассказал мужчина.

Он заверил, что провел в автомобиле две ночи, после чего его доставили в Махачкалу. Уже там некая девушка отвезла его на местный рынок, где торговцы и узнали пропавшего мужчину по фотографии в соцсетях.

В республиканском МВД отметили, что проверят рассказ инвалида. Если его слова подтвердятся, то все причастные будут привлечены к ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане пропал школьник из села Шаумян Кизлярского района. Его искали правоохранители, спасатели, волонтеры и местные жители в течение нескольких дней.