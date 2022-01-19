Депутат Госдумы от Дагестана предложил забирать у лихачей автомобили и отдавать их в детдома

Махачкала, 19 января. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев предложил конфисковывать у лихачей их автомобили и вырученные от их продажи средства направлять в детские дома. По словам парламентария, подобные жесткие меры снизят аварийность на дорогах.

«Я считаю, что правоохранительные органы должны действовать жестче. Я вообще придумал бы механизм конфискации автомобилей. Превысил скорость, например, пять раз в течение недели — конфискация авто на два года. Если еще будут повторные действия — конфискация автомобиля, и не в утиль, а продали и отправили в детские дома или на поддержку семей, которые пострадали от такого рода лихачей», — сказал Хамзаев в эфире ГТРК «Дагестан».

Депутат объяснил, что ежемесячно на дорогах происходит огромное количество автоаварий. Причем нарушители правил дорожного движения неоправданно рискуют не только своей жизнью, но и безопасностью других людей. Хамзаев уверен, что жесткие меры послужат хорошим сдерживающим фактором в данной ситуации.

Ранее ФАН сообщал, что в Кизилюртовском районе Дагестана столкнулись три автомобиля и рейсовый автобус. В результате погибла пассажирка легковой машины, еще два человека пострадали.