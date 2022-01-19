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Около 20 майнинг-ферм обнаружили за сутки в одном из районов Дагестана
Происшествия
Около 20 майнинг-ферм обнаружили за сутки в одном из районов Дагестана
pixabay.com  / 

Махачкала, 19 января. За последние сутки в Левашинском районе выявлено и обесточено 17 майнинг-ферм. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«За сутки в районе было выявлено 17 незаконных майнинг-ферм, которые были изъяты и отключены от электричества», — отметили там.

Рейдовые мероприятия проводятся работниками администрации совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры, а также электросетевой организации. Соответствующие меры вызваны существенным ростом энергопотребления в районе, из-за чего происходят перебои в электроснабжении местных жителей.

По данным муниципальных властей, для стабилизации ситуации в настоящее время также ведутся работы по замене подстанций и ремонту электросетей.

Ранее ФАН сообщал, что риелтор из Махачкалы Луиза Исаева обратила внимание на некоторую стагнацию на местном рынке недвижимости. По ее словам, это связано с перетоком капитала в майнинг криптовалют.

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россия дагестан майнинг-ферма левашинский район
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