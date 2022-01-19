Руководство МВД Дагестана уволило двоих полицейских за драку на улице

Махачкала, 19 января. Руководство дагестанского МВД уволило двоих сотрудников полиции, которые при исполнении подрались между собой на одной из улиц в столице республики. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководством МВД по Дагестану по факту конфликта между сотрудниками полка ППСП УМВД России по Махачкале оба сотрудника уволены из ОВД», — говорится в сообщении МВД.

Также ведомство проводит проверку по факту случившегося. По ее итогам будет дана оценка непосредственному начальству уволенных сотрудников.

Накануне в соцсетях распространился видеоролик, где двое сотрудников полиции в форме вступили в спор между собой. На кадрах видно, как в ходе словесной перепалки они пытаются нанести удары друг другу и падают на землю, после чего к ним подбегают их коллеги и разнимают.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане задержаны сотрудники полиции, подозреваемые в употреблении наркотиков. С ними работали коллеги из управления собственной безопасности регионального МВД.