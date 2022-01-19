Минюст Дагестана не видит угроз массовых увольнений в законе о муниципальном самоуправлении

Махачкала, 19 января. Проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» не предполагает упразднение многих действующих на местах органов власти и массовые увольнения муниципальных служащих. Такое разъяснение дал заместитель министра юстиции Дагестана Сергей Караченцев.

По его словам, новый документ представляет собой следующий шаг в развитии законодательства о местном самоуправлении, принятие которого обусловлено изменениями в Конституции России. Нововведения упорядочат и повысят эффективность работы власти на местах, уверен чиновник.

«Законопроект меняет систему органов местного самоуправления с двухуровневой на одноуровневую, то есть уровень городских и сельских муниципальных поселений упраздняется, и вся основная власть органов местного самоуправления сосредотачивается в муниципальных районах и городах, которые теперь будут называться муниципальными и городскими округами», — сказал Караченцев в эфире ГТРК «Дагестан».

При этом он подчеркнул, что упразднение поселений не означает прекращение работы на местах. В каждом населенном пункте остается представитель власти, который будет отстаивать интересы населения.

«Вводится понятие территориальных органов местных администраций. По факту, сами структурные подразделения как органы, как должностные лица, полностью упраздняться не будут. Представитель муниципальной власти всегда будет присутствовать на месте. Поэтому говорить, что будет кардинальное, огромное сокращение служащих, нельзя», — пояснил заместитель министра.

Также Караченцев добавил, что законопроект никак не влияет на земельные правоотношения. По его словам, все ныне существующие муниципальные районы и округа останутся в своих границах. Их изменение будет возможно только по результатам голосования граждан на местном референдуме.

Во вторник проект закона о реформе муниципального самоуправления одобрили депутаты Народного собрания Дагестана. На очередной сессии республиканского парламента документ поддержали 63 депутата, двое проголосовали против, еще семь воздержались.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане введена система самообложения граждан, по которой они смогут собирать и расходовать средства на различные нужды. Соответствующий закон был подписан главой региона Сергеем Меликовым.