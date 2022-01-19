В Дагестане начнут строить дорогу к селу в горах, где роженицу несли на руках к врачам

Махачкала, 19 января. Власти Дагестана планируют в текущем году приступить к строительству дороги к высокогорному селу Хушет, где накануне местные жители несколько часов были вынуждены нести на руках роженицу до ближайшего фельдшерского пункта. Об этом ФАН сообщили в региональном минтрансе.

В ведомстве объяснили, что Хушет находится в Цумадинском районе на высоте более двух тысяч метров. Ввиду сложного рельефа прокладка дороги к этому населенному пункту всегда требовала больших затрат, из-за чего данный вопрос постоянно откладывался, начиная с 70-х годов прошлого века.

Однако с 2020 года начались работы по поэтапному строительству дороги к Хушету, когда был проложен участок протяженностью пять километров. В 2022 году планируется завершить проектные работы и начать строительство другого участка — непосредственно до села.

«В текущем году завершаются проектно-изыскательские работы и запланировано начало строительных работ на следующем участке от Верхнего Хваршини на Цихолак и далее к селу Хушет — протяженность 13,6 километра», — заверили в минтрансе республики.

Накануне в соцсетях получил распространение видеоролик, где мужчины из Хушета на носилках переносят роженицу до ближайшего фельдшерского пункта. Сменяя друг друга, они несли женщину не менее двух часов, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее ФАН сообщал, что Дагестан потратит более двух миллиардов рублей на ремонт и строительство автодорог. Также на эти средства планируется внедрение интеллектуальных транспортных систем.