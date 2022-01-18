Родителей дагестанца Болатукаева вызвали в администрацию Кизилюрта для беседы

Махачкала, 18 января. Родителей жителя Дагестана Шугаиба Болатукаева, который участвовал в скандале в московском автобусе, вызвали в администрацию города Кизилюрта для беседы. Они принесли извинения за поведение сына и осудили его слова.

Встреча прошла в кабинете главы города Магомеда Магомедова. Помимо него на ней присутствовали отец Шугаиба Болатукаева Даниял Болатукаев, его мать Аида Болатукаева, а также глава Кизилюртовского района Рамазан Рамазанов.

Магомедов отметил, что действиям Болатукаева-младшего оценку дадут правоохранительные органы. Со своей стороны мэр извинился перед всеми, кто находился в тот момент в московском автобусе. Рамазанов акцентировал внимание на том, что все россияне должны уважительно относиться друг к другу. Он также призвал молодежь не реагировать на провокации, если даже они случаются.

Родители Болатукаева также принесли извинения за слова своего сына. Его мать сказала, что любит его, но осуждает. Отец заявил, что Шугаиб не имел права оскорблять никакой народ и также не одобрил его поведение.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором пассажир автобуса в Москве, представившийся дагестанцем, оскорблял водителя и других попутчиков. На следующий день следователями в отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Позднее Болатукаев заявил, что его спровоцировали на такое поведение водитель автобуса и ряд пассажиров. Он также извинился за свои слова.

В настоящее время компания-перевозчик проводит проверку в отношении водителя автобуса. Что касается Болатукаева, то во вторник Коптевский районный суд арестовал его до 16 марта.

Ранее ФАН сообщал, что олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана Бахтияр Ахмедов принес извинения мужчине, которого избили трое уроженцев северокавказской республики в московском метро. Спортсмен тогда назвал произошедшее трагедией.