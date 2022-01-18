Почти 150 человек отравились в дагестанском Хасавюрте с начала года

Махачкала, 18 января. В дагестанском городе Хасавюрте госпитализировано 38 детей и четверо взрослых с признаками вирусного кишечного отравления. Об этом ФАН сообщили в региональном минздраве.

«Госпитализировано 42 пациента с клиникой ОРВИ с кишечным синдромом, из них 38 — дети», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что больные поступали в стационар с начала года. У них наблюдалась рвота, жидкий стул и высокая температура. Тяжелых случаев заболевания в городе не было, но в период с 1 по 17 января лечение прошли почти 150 человек, более 100 из которых были госпитализированы.

«Обратилось 146 жителей города, 94% из которых — дети. Было госпитализировано 108 человек, большинство из которых уже выписано», — добавили в министерстве.

В ведомстве заверили, что остающиеся в больнице пациенты получают все необходимое лечения. Кроме того, в Хасавюрт направлена бригада республиканского минздрава и центра инфекционных болезней для анализа ситуации.

На сегодняшний день не выявлен единый источник заражения людей. Однако в администрации города призвали жителей употреблять только кипяченую воду в связи с опасностью попадания в систему паводковых вод.

«В связи с обильным выпадением осадков и сохраняющейся сложной паводковой ситуацией, наблюдается замутненность воды на водозаборе. Отбираемая вода в городские сети проходит обработку повышенными дозами хлора. Рекомендуем жителям пить воду только после кипячения», — говорится в сообщении мэрии.

В то же время прокуратура Дагестана организовала проверку факта массового отравления детей в Хасавюрте. Причем по данным надзорного ведомства, в городе госпитализировано более 40 несовершеннолетних с признаками острой кишечной инфекции.

Ранее ФАН сообщал, что в Махачкале отравились 24 человека. Эксперты республиканского Роспотребнадзора тогда брали повторные пробы воды для определения единого источника заражения.