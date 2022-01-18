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Врач из Дагестана объяснил, почему за «Омикроном» последуют другие мутации
Общество
Врач из Дагестана объяснил, почему за «Омикроном» последуют другие мутации
Global Look Press  /  Brilla Vida/Keystone Press Agency

Махачкала, 18 января. Главный внештатный пульмонолог минздрава Дагестана Кубатай Масуев уверен, что штамм коронавируса «Омикрон» — не последняя его мутация. За ним обязательно последуют другие, считает специалист.

«Конечно, это не последняя мутация, вирусы мутируют постоянно. Я не могу предвидеть, в какую сторону пойдет очередная мутация этого вируса», — сказал Масуев в эфире РГВК «Дагестан».

Врач объяснил, что Омикрон-штамм возник в организме человека со слабым иммунитетом, циркулируя в его крови долгое время. Соответственно, попадание коронавируса в кровь любого другого носителя с иммунными проблемами также может привести к мутации.

«Таких больных много, и не факт, что этот же вирус, попав в организм такого пациента с ослабленным иммунитетом, не даст множество мутаций», — заявил Масуев.

В конце декабря дагестанское управление Роспотребнадзора сообщало, что на территории республики не зафиксировано случаев заражения «Омикроном». Однако, по словам Масуева, после новогодних праздников в больницы региона стали поступать пациенты с симптомами, очень похожими на заражение новым штаммом. Накануне стало известно, что первый подтвержденный случай «Омикрона» был выявлен в городе Каспийске.

Ранее ФАН сообщал, что главный врач детской республиканской клинической больницы в Дагестане Башир Махачев заявил об уникальности российской вакцины «Спутник V». По его словам, она – единственная в мире успешно справляется с Омикрон-штаммом.

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